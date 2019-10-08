富宇慈善基金會執行長張宇承（中）全心全力投入「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」，力讚創意十足，顛覆社會對老人的刻板印象。（盧金足攝）

排球賽是「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」的重頭戲，長輩們球來就打的功力了得。（盧金足攝）

80歲老人比你想的還厲害！每年的「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」，是全國長照機構的一大盛事，今年富宇慈善基金會與永信社會福利基金會再度合作，號召富宇企業員工支援賽事，為長者打造永生難忘的精采回憶。

第6屆「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」日前在大台中國際會展中心舉辦，今年全台共30家老人福利機構參與，參賽年齡平均80歲，其中超過90歲選手27人、最高齡98歲選手2人，6年累計參與選手今年正式突破千人。

「富宇志工隊」也肩負起賽務支援的重任，負責協助指揮會場交通、迎賓動線引導、入場消毒、遞送計分表／轉場板、遞送獎牌與活動攝影等服務工作。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」在歡樂中展現老人們精力充沛、創意十足的一面，顛覆社會上對老人的刻板印象，比賽中從長輩身上看到不服輸的精神和毅力，在在激勵參與同仁的士氣，活動過程快速拉近長輩與年輕人之間距離，希望透過企業號召，激勵員工投入社會關懷，一起為老人們留下美好回憶。

運動會規劃「最佳造型」、「排球賽」、「門球」、「躲避飛盤」、「電子飛鏢」、「吹箭」等競賽項目，長輩盛裝打扮之外，還有專屬口號激勵士氣，順天國中舞蹈班也在開場表演帶來與老人共舞等橋段，還開啟電子飛鏢國手與老人及來賓的友誼賽。

平均80歲的選手們在賽場上鬥智鬥力，各機構啦啦隊不僅頻為選手加油打氣，還擔任場邊戰術指導，歡呼聲不絕於耳；還有機構第一次參與就突破大會紀錄抱回金牌，代表出賽的高齡選手上台受獎時更數度激動落淚。

永信社會福利基金會執行長趙明明說，「創齡~銀向樂活全國老人福利機構運動會」參賽的選手都是來自全台福利機構阿公、阿嬤輩分的運動員，不少人曾因病導致行動不便而無法自理生活，長期下來外出意願普遍低落，運動會以「得冠軍拿金牌」、「賽後呷辦桌」吸引長輩勤做復健、上場比賽，為失能長者重新找到人生的目標。

(中時 )