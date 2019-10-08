國外有一名父親在女兒13歲生日時強暴她，事後遭逮竟說出，因為自己太窮沒有錢買禮物給女兒，所以決定把侵犯女兒這件事當作「禮物」送給她，令所有人既傻眼又氣憤。

據《太陽報》報導，這名32歲的父親於玻利維亞的奇帕亞(Chipaya)的家中侵犯了自己的女兒。他等妻子離開家後侵犯了自己的女兒，隨後還告訴女兒他將會花時間陪她「慶祝」生日。男子做的骯髒事遭妻子發現後，竟還威脅她。不過他的妻子仍舊勇敢的揭露了這件醜事，男子於上星期五遭到逮捕。當警察問男子為何要這樣做時，男子竟告訴警方因為自己「沒有足夠的錢替女孩買一個禮物」所以他決定「給她專屬於他的禮物」。目前該名受到侵犯的可憐女孩正在進行心理治療。而調查仍然持續進行。

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(中時電子報)