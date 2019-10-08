台中榮總傳送勞務採購案今年8月由某環保公司得標，而台灣勞動派遣產業工會理事長吳月霞由該環保公司面試時，該公司以「不配合公司」、「員額已滿」等理由不願聘雇吳月霞，台灣勞動派遣產業工會認為此舉已構成「不當勞動行為」，今天向勞動部申請不當勞動行為裁決。

在與今年得標的公司面試時，吳月霞當場表明自己的身分為工會理事長，並反應許多同事的工作條件及工作環境改善問題後，該環保公司要求吳月霞配合調職，但她當場表明希望續留原單位工作，派遣工會認為，公司利用重新招標、換約的時機，蓄意拒絕聘僱工會理事長。

台灣勞動派遣產業工會秘書長施士青指出，許多派遣、外包勞工在原單位一待就是10年以上，政府長期透過假派遣、假承攬的方式使用勞動力，近年來漸漸受到重視，但因為機關換約導致不續聘的事件仍層出不窮。

除了提出不當勞動裁決外，台灣勞動派遣產業工會也呼籲，勞動部與立法機關應正視派遣、勞務承攬勞工在換約過程中，工作權較正職勞工脆弱的制度問題；政府更應直接雇用公部門的派遣勞工，以照顧勞工的就業穩定，保障生活安定。

勞動部指出，工會結社權為「勞動三權」之一，依照《工會法》第35條第1項規定，對於勞工或求職者，雇主不得以其不加入工會作為僱用條件，也不得有影響、妨礙工會組織、活動行為；勞工或工會如因前開規定而遭受雇主打壓，可以提出不當勞動行為裁決。

據統計，不當勞動行為裁決平均約84天到138天可以有結果，最晚不超過180天。

台中榮總僅說，本案是依政府採購法程序辦理的勞務委外工作，屬於勞務承攬性質，委外員工都是由廠商依照業務需求自行聘用後分派至中榮執行勞務工作；在這個勞務委外契約中，醫院僅針對廠商有無完成委外工作事項進行驗收，在乎的是廠商有沒有依約完成工作。

(中時 )