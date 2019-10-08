立委蔣萬安追問「最低工資法」草案何時送進立院審議？（姚志平攝）

勞工是總統蔡英文心中最軟的那一塊，上次大選前蔡英文承諾訂定「最低工資法」，立委蔣萬安今（8）日在立法院院會質詢時，追問行政院長蘇貞昌草案進度，蘇揆具體承諾，政委已於9月底審議完竣，將於本會期送進立法院審議。

根據蔡英文2016年競選時提出的「勞動政策六大主張」，其中提及，要扭轉勞工低薪的趨勢，為因應受低薪化影響的低所得勞工，主張應定訂「最低工資法」，保障勞工及其家庭的最低生活水準，立法改變目前基本工資審議程序，提高審議的議決位階，並將「最低生活所需」，參考的「社經指標」入法，讓制度更為健全，穩定明確的調整最低工資。

蔣萬安質詢時詢問，蔡承諾要扭轉低薪，訂定最低工資法，然而立法院現為預算會期、時間特別短，12月就結束，但現在已10月中旬。蔣萬安質疑，很多民眾都領基本工資，都要靠政府審議結果來調薪，但不能選前講很漂亮，跟民眾說要立法扭轉低薪趨勢，而至今法案在立法院都還看不到。勞工朋友期盼的最低工資法，蘇揆應該要有具體承諾，這是決心的問題。

蘇貞昌回應，蔡政府上台後持續調高基本工資是事實，對於最低工資法，5月勞動部已經報行政院，政委與相關部會已於9月23日審查完竣，等審查結論出爐，將依程序經由行政院院會通過會，即送立法院審議。經蔣萬安再三追問，蘇揆強調，政委審議的結果將盡快安排行政院院會通過，在本會期會送進立法院審議。

(工商 )