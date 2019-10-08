網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

國民黨主席吳敦義希望藍營執政縣市都能在國慶日升旗，但新北市政府決定不辦國慶升旗典禮，理由是因為國慶與元旦的日期接近！但網友訝異一個升旗典禮，居然可以南北市長不同調，驚嘆國民黨內網內互打真猛！

雙十國慶即將到來，高雄市為迎接「光輝十月」，9日金曲之夜金嗓歌后葉璦菱、金曲歌手翁立友輪番上陣，國慶日當天一早7時發放國旗毛巾兌換券、抽獎券，啦啦隊、儀隊接力表演，8時升旗典禮，市長韓國瑜致詞後，國慶氣球升空，接著摸彩活動。

不過，遠在北部的新北市卻是不同調，新北市長侯友宜表示，新北市政府卻決定不舉辦國慶升旗典禮，國慶日另外有安排其他活動，「升旗活動元旦會擴大舉行。」侯更強調，自己的愛國心根深蒂固、永不改變。

對於韓侯兩人不同調，批踢踢網友表示有夠酷！「侯~抓到惹！卡韓」、「笑死，網內互打猛起來打。整合？連地方諸侯都整不好了」、「國慶日不升旗」、「侯爺已經多次與國民黨不同調應該開除的」、「到底什麼時候才要開除侯友宜」、「開除名單：馬英九、侯友宜、朱立倫」！

(中時電子報)