前副總統呂秀蓮參選2020總統大選，是目前唯一需要連署的參選人，呂秀蓮今天痛批「綠色恐怖氛圍冉冉升起」；連署過程及連署書刻意刁難，打電話去中選會，只有一位「高小姐」可以回答，她在會中「呼喚」，「尋找神祕的高小姐」。

總統大選連署剩下一個月，唯一需要連署的呂秀蓮今召開記者會，砲轟中選會還在用1995年的連署書，且疑似公權力不斷介入，阻礙她連署；她說，她去自己的家鄉連署，發現很多好朋友都說那天不方便出現，「因為都受到關照」，她可以理解，但是覺得遺憾，民進黨哪次參選，她沒去助選、沿街拜票？現在居然避之遠遠，「但是政治要搞得那麼現實，我們就大家看」。

呂說，很多朋友說，票會投給她，但是不方便連署，有很多人說要幫她設連署站，最後都說不方便，誰說不方便？這是第一個問題。

呂秀蓮說，綠色恐怖氛圍冉冉升起，若這只是政黨文化，她可以理解，但希望不要有公權力干擾；有地方說，擺攤子受到關切，這不是公權力在介入？連署書也很多問題，她們照法律規定提出申請，但中選會堅持不讓專人去領，神秘兮兮說要寄送住址，等派人去拿，結果已少了一天。

她說，連署書中一項「並列填入總統副總統」，若被連署正副總統參選人名字沒有橫式並排，就無效；戶籍部分，光是「市」就有三個，請問有幾個人記得段巷弄號？且也還在台灣省，連署書是給全民，包括識字不識字者，但這連署書的格式是1995年，那時的戶政經過那麼久早已改變，現在還在用，這就是一個不負責任政府。

呂說，她是第一次需要連署才發現這個問題，包括簡體字、立可白、修正、塗改等都無效，出生日期只能填民國，寫公元通通無效，有時寫的是簡寫不是簡體字，例如一樣無效，一張連署書填起來約半鐘頭，已經夠囉嗦，還要搞一張身分證，那不就旁邊都要影印機，用手機拍下再一起去影印回來還要剪貼，這算什麼科技時代，都已經進入ＩＡ，都是什麼時代？

她說，王金平院長號稱已有二十萬份連署，沒有登記哪來連署書，原來是用1995年版本的連署書，原來她被騙了，早知道就提早連署，搞到現在，她是受到一天天減少的壓力；還有身分證四個圓角一定要出現，否則無效，連署人簽章，是要兩個都要還是一個就好，都沒說明，隨中選會解讀，這就是喊民主的政府在揮霍政府，在擾民。

呂秀蓮說，「我的參選，有人很高興覺得可以睡得著覺」，但想幫她連署卻遭到政府刁難，目前只有她一人需要連署，若有心人利用公權力對她特別嚴格審查，那對她非常吃虧；此外，打去中選會詢問，除非很幸運被「高小姐」接到，因為除了高小姐，中選會其他的人都不知道總統連署相關的事，為何對全國性連署只有一個特定人接電話，且「高小姐」都在開會，這是全國性連署應該要有直接窗口，包括她是當事人，打電話也都只有一位「神秘的高小姐」，「希望中選會主委李進勇一定要找高小姐讓我見一下面，卻說本週無法」。

呂秀蓮痛批，現在透過連署，光一張連署書，就可以剝奪選民選擇一個最好人的連署機會。

(中時 )