雙十國慶日將至，網路紅人「館長」陳之漢在臉書發文狠酸，沒有台灣藝人敢在微博po國旗照，想不到貼文一出，男藝人「焦糖哥哥」陳嘉行馬上就在底下開出第一槍，po出自己與國旗的合照反嗆館長「我祝中華民國生日快樂，這幾年都有喊喔！只可惜我微博早關了」。

焦糖哥哥陳嘉行po出自己與國旗的合照反嗆館長。(摘自飆捍臉書)

10月1日大陸國慶時，包括張惠妹、陳喬恩、歐陽娜娜、李威等多名藝人都在微博上祝福祖國生日快樂，館長則在臉書發文「希望10/10國慶日台灣藝人能敢po微博這張照片，加上一句中華民國108年生日快樂，我敢保證沒人敢po你信不信？」，館長還自作打油詩嗆聲「翻牆不愛黨，愛黨不翻牆，翻牆又愛黨，準是狗娘養」。

想不到館長貼文一出，焦糖哥哥立馬在底下留言「有網友cue我，我祝中華民國生日快樂，這幾年都有喊喔！只可惜我微博早關了」，並po出自己與國旗的合照。有網友留言「希望有天蕉糖哥能上館長的直播」，還有網友說「館長越走越偏，是精神有問題嗎？」、「上了年紀真的要管好自己的嘴，別真的只出一張嘴」、「館長應該先開微博後，上去喊啊，在臉書是搞笑嗎？」

(中時電子報)