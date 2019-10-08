中國商務部8日公布，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團訪問華盛頓，於10日至11日與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

中方代表團主要成員還包括商務部部長鍾山，中國人民銀行行長易綱，國家發展改革委副主任寧吉（吉吉），中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。

9月29日，在慶祝中共建政70周年活動新聞中心舉辦第五場新聞發布會中，王受文發布消息指出，十一後的一周，副總理劉鶴將率團赴華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。

王受文表示，中方對談判的立場是一貫的、明確的，中方的原則已多次強調。雙方應按照相互尊重、平等互利的原則，透過平等對話，找到解決問題的辦法。這符合中美和雙方人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。

(工商 )