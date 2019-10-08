外傳高雄市長韓國瑜即將請假開始拚選舉，民進黨立委鄭寶清今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，行政院會不會核准韓請假？蘇貞昌表示，市長請假行政院只是核備不用核准，尊重地方首長。「我曾經呼籲韓市長，能選上不簡單，應該把握機會做好，人民看到你有能力，會肯定你感謝你，沒做好就會被民意唾棄。」

鄭寶清問蘇貞昌，如果一個市長剛選上就要選總統，而且請假時間還要高達三個月，會不會造成市政荒廢？他請假要不要行政院核准，另外中央是否考慮訂定新的法令？在市長請假不在期間，由中央派代市長？

蘇貞昌表示，市長請假只需要送行政院核備，而不是核准，因此過往都是尊重地方首長；如果是在議會開會時間請假，那是要跟議會請假，要不要同意要看議會，至於是不是符合民意，則是高雄市民做決定。

蘇貞昌說，台灣的民意非常清楚，首長是用選票誕生的，所以他曾經呼籲韓國瑜，能選上不簡單，應該把握機會做好，「看到你有能力，會肯定你感謝你，沒做好就會被民意唾棄」。至於韓要不要請假，接受總質詢是民意監督最好的時間，所以他都在立法院答覆委員的質詢，地方議會的議員也是最直接的民意監督。

(中時 )