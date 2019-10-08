中美副部級磋商啟動 外媒稱均無讓步跡象 12:202019/10/08 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美副部級別磋商已從美國時間7日舉行，為期兩天，然後再舉行高級別經貿磋商。不過，據路透報導，中美副部級談判旨在解決兩國長達15個月的貿易戰，但雙方都沒有顯示出任何讓步的跡象。 白宮發言人在一份聲明中表示，磋商議題將包括強制技術轉讓、智慧財產權、服務、非關稅壁壘、農業和協議執行等。 據報導，福克斯財經頻道的一名記者在推特發文表示，大陸商務部表示，大陸準備就雙方達成一致的磋商部分與美國達成協議，並準備制定一份時間表，以便明年解決貿易協定中更棘手的問題。 (旺報 ) #磋商 #中美 #美國 #報導 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 庫克：希望看到中美達成協議 10:522019/10/04 財經 人幣一貶不回頭 年底恐跌至7.2 04:092019/10/05 話題觀察 中美下周談判 法人模擬4情境 04:092019/10/05 財經要聞 對中貿易逆差收窄 美國8月貿赤意外擴大 04:092019/10/05 全球財經 廣達 台泰兩地設生產基地 04:102019/10/05 證券．權證 中美貿易談判及企業財報季上場 美股震盪加劇 12:132019/10/05 財經 庫德洛：香港民主抗議 或影響中美貿易談判 12:502019/10/05 財經 台灣權王－陸廠去美化 M31、智原樂受惠 04:102019/10/07 證券．權證 中美晶前三季累計營收破500億元 10:002019/10/07 財經 押寶川普讓步 中方談判姿態轉硬 04:102019/10/08 全球財經 國際熱門新聞 川普對敵大放送 美在中東目標全毀 - 時事 掛勾？川普：港局勢會影響談判 籲陸這樣處理 - 國際 川普：必須和平解決香港問題 否則影響中美談判 - 國際 - 工商 川普大挫敗！ 美法院勒令提供報稅資料 - 國際 談判前出招！美擴大陸貿易黑名單 「眼中釘」上榜 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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