中美副部級別磋商已從美國時間7日舉行，為期兩天，然後再舉行高級別經貿磋商。不過，據路透報導，中美副部級談判旨在解決兩國長達15個月的貿易戰，但雙方都沒有顯示出任何讓步的跡象。

白宮發言人在一份聲明中表示，磋商議題將包括強制技術轉讓、智慧財產權、服務、非關稅壁壘、農業和協議執行等。

據報導，福克斯財經頻道的一名記者在推特發文表示，大陸商務部表示，大陸準備就雙方達成一致的磋商部分與美國達成協議，並準備制定一份時間表，以便明年解決貿易協定中更棘手的問題。

(旺報 )