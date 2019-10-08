王瞳、馬俊麟在《大時代》演情侶，戲外更驚爆「玫瑰瞳麟演」，精彩程度更勝8點檔，馬妻梁敏婷更對王瞳提告，求償400萬元。而馬俊麟在記者會上竟淚認「沒控制好感情」，沒把戲裡戲外的感情劃分清楚，被解讀為認了出軌。對此，律師林智群表示，「太太得分了」，先生認了逾越朋友分寸的互動，王瞳還在旁邊背書，真不知道這兩個傻瓜在搞什麼呢？

王瞳、馬俊麟不倫戀鬧得沸沸揚揚，馬妻梁敏婷更對王瞳提出民事「侵權行為損害賠償」，求償400萬元。律師林智群在臉書提出4點看法：

1.一般碰到外遇，太太都會希望告刑事通姦，不過抓姦在床技術難度太高，還有侵入他人住宅的違法問題（註），現在連徵信社也不敢帶頭闖，除非太座一肩扛起法律責任，不然誰要為你拼命呢？

2.通姦舉證難度高，太太通常只能退而求其次打民事官司主張配偶權受到侵害要求損害賠償，這時候舉證難度就會降低一點，只要能拿出老公跟小三的私密鹹濕對話或牽手照片，通常可以得分，當然如果可以拿出照片證明有通姦事實，獲得賠償的金額會更高，畢竟言語挑逗跟直接撞擊，對婚姻的破壞力還是有所差別的！

3.我沒細看那個記者會，只知道這個記者會結束後，網路上罵聲一片，以公關的角度來看，社會觀感不但沒有變好，還變差了，那開這個記者會要幹嘛？沒頭沒腦，也沒經過內部討論，就找人開記者會，是要給人家洗臉的嗎？最後的目的有達成嗎？

4.另外馬先生直接承認沒控制好感情，我就知道太太得分了，為什麼？因為太太一直想證明的先生跟王瞳的逾越朋友分寸的互動，獲得了先生的認證，甚至王瞳還在旁邊背書，我真的不知道這兩個傻瓜在搞什麼呢？

結語：

馬先生跟王瞳需要找的，是律師，不是阿姨！

註：

即使是飯店房間，也算是私人空間，

擅自闖入也會構成犯罪喔！

(中時電子報)