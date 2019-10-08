王瞳與馬俊麟不倫戀延燒數個月，兩人日前召開記者會道歉，也爆出馬俊麟妻子梁敏婷控告王瞳「侵害配偶權」求償4百萬，對此部分網友為維護王瞳，到梁敏婷IG留言嘲諷，對此梁敏婷也不甘示弱回擊，而從回覆的留言中，似乎知道對真實身分。

梁敏婷在IG發布兒子新照片，寫道：「恭喜你們七個月了，父母只能陪你們走人生中的其中一段，永遠要記得能保護你們的東西：知識、慈悲心、法律」，未料卻遭網友嘲諷，表示根據梁敏婷種種行徑，不像朋友所說溫柔低調，而是遇到委屈就發文暗示媒體寫新聞，巴不得全世界知道3人又怎麼了，就算最後選擇提告，也不用弄得滿城風雲，對於控告王瞳求償4百萬，剛好補貼家用，並強調：「妳提告王瞳，這種事不是只有女方的錯，妳老公妳怎麼做呢，又是個可悲例子」。

梁敏婷留言反擊網友。（圖／梁敏婷IG）

對此梁敏婷也不甘示弱，直接留言反擊，「「半夜起來看到，抱歉，你真的太煩了，如果你真的很想聊聊，請用睡飽後用真帳號再來吧，不用說，我知道你是誰，我們之後應該會見到面的」。

(中時電子報)