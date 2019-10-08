許多爸爸媽媽因應上班時間忙碌，沒空照顧小孩，便請自己父母來待勞。隔代教養雖成為現代人養小孩的趨勢、但還是要注意小孩有樣學樣，要避免學得不精準。最近網路上盛傳一張圖片作業圖，眼尖的網友一看，就知道是阿嬤教出來的，原來這一切都是因為「ㄏㄨˊㄉㄟˇ」。

網友在《爆廢公社公開版》上PO出小孩的作業簿，只見上面有各種動物，留名稱給小孩填寫牠的注音。其中獅子、老虎、野狼都沒問題，但是蝴蝶注音卻寫成了「ㄏㄨˊㄉㄟˇ」。令網友看完笑到肚子痛，表示「果然阿公阿嬤教出來的。」

小朋友把蝴蝶注音寫成了「ㄏㄨˊㄉㄟˇ」。令網友看完笑到肚子痛，表示「果然阿公阿嬤教出來的。」（摘自爆廢公社公開版）

台灣國語雖然音調怪怪的，但是帶有一股人情味，讓一句話更具生命、更溫暖。網友對此引起共鳴，紛紛留言聽過不同的「台灣狗蟻」腔調，「小鳥灰來灰去」、「電ㄏㄨㄥ扇」、「ㄧㄚˊ控車」。也有網友分享他遇到客人，稱自己姓ㄑㄧㄢˊ，卻不姓「錢」，搞懂之後才發現那位客人台灣國語太重，其實是姓「陳」。

地方阿嬤阿公果然是台灣國語第一把交椅，每個人都非常有感，笑稱「阿嬤牌注音文」上課啦！您家中也有個會講台灣國語的一寶嗎？說到「台灣狗蟻」，阿公阿嬤輩果然是「全民最強物種」。

(中時電子報)