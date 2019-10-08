以牛排起家的王品（2727）集團，近期推出全新餐飲品牌「THE WANG」頂級牛排館，看好七期豪宅林立與強大的消費力，首店重磅插旗七期「NTC國家商貿中心」一樓，主打牛排套餐，並提供高端餐廳必備的專業侍餐管家服務，同時針對喜愛品酒的饕客們提供餐酒搭配「Wine Pairing」用餐服務。平均客單價約為2,000元，目前也是王品集團客單價最高的餐飲品牌。

THE WANG事業處主管高長宏指出，根據聯合信用卡中心的統計，從2017年到2018上半年，全台餐飲刷卡總量第1名是台北市，但以每卡消費金額看，餐飲單筆消費金額最高卻是台中市，平均單筆刷卡2,107元，遠勝台北市的1,514元，由此可看出台中市民的消費力驚人。

以最好的手藝、食材，盛情款待顧客，讓每位消費者都能感受「滿足體驗」， THE WANG從丁骨牛排、帶骨紐約客到帶骨牛小排，樣樣都有。

高長宏舉例說，「丁骨牛排」選用Prime等級乾式熟成牛肉，以28天為最佳熟成天數，搭配高溫炙烤技術，帶出牛肉美味的巔峰，發酵出醇厚的風味，甚至帶點奶油、堅果的香氣，口感柔嫩不失嚼勁。搭配由國外引進市價近百萬的頂級烤箱，可瞬間加熱到攝氏近千度，將丁骨送進烤箱上色，僅90秒後立刻取出，再以250度高溫鑄鐵鍋靜置，讓溫度及風味不流失，造就一客表層酥脆帶點焦香風味，鮮甜肉汁牢牢鎖住的「乾式熟成丁骨牛排」，一次品嚐到菲力與紐約客的雙重美味，中間的骨邊肉再二次回烤出不同風味。

為展現高檔西餐尊貴體驗，THE WANG提供專業侍餐管家服務 ，以及精選台灣和全球知名酒莊的紅、白酒與氣泡酒，並由侍酒師為顧客精選餐酒水 ，提供專業的酒類服務與諮詢。同時引進市價百萬的侍酒機，除能確保每瓶酒開瓶後28天風味不變，還能精準控制保持侍酒一致性，以及讓每杯單杯酒保持在最佳飲用溫度。

高長宏表示，THE WANG不僅入主台中市最負盛名的燙金地段，THE WANG還禮聘知名室內設計、餐飲設計的甘泰來大師，以「Chef’s house」為設計概念，一進門，偌大的開放式廚房，就像受邀到主廚的家作客，準備迎接美輪美奐的料理展演；THE WANG還找來曾為2018坎城影展外賓禮、2019年紐約時裝周秀場指定貴賓禮香氣設計廠商，打造THE WANG獨一無二的專屬香氣，將品牌形象用氣味呈現，進而融入空間氣味設計中。

THE WANG一、二樓總坪數135坪，僅安排72個位席，寬敞不受限的空間，主要以雙人座為主，搭配舒適的沙發座椅，錯落式座席規劃，還有隱密性高的8人包廂，期盼不論情侶約會或招待貴賓，皆能擁有獨立不受打擾的舒適空間。

(工商 )