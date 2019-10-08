港股8日早盤漲逾兩百點，恆生指數高開27點，報25,848點，隨後轉跌，最多跌59點，報25,761點，但受到大陸股市上漲激勵，港股止跌回升，截至10時22分，恆生指數漲246點，報26,067點。國企指數漲124點，報10,272點。
個股方面，港交所上午宣布，不繼續收購倫交所，股價最新漲2.8％，報232.4港元。騰訊低開0.2％，最新上漲1.5％，報327.6港元。港鐵於上周末一度全線暫停服務，8日早盤跌逾2％，報42.6港元，創下八個月來新低，最新跌0.7％。美團點評股價再創新高，最新漲3.9％，報88港元。
市場傳出，匯控擬再裁員一萬人，公司股價低開0.3％，報58.05港元，最新上漲1％，報58.85港元。
陸資金融類股方面，工行漲1.4％，建行漲1％，平保漲1.1％。汽車類股方面，吉利漲逾4％，暫為表現最佳藍籌股。醫藥股類股方面，中生製藥與石藥分別漲逾3％。
(工商 )
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