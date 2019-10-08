海軍短片慶雙十 鄉土語言共融齊賀 11:532019/10/08 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 海軍陸戰隊兩棲戰車登陸大隊官兵以原住民語慶祝雙十。(海軍司令部提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 海軍司令部今〈8日〉上午發表今年的國慶慶祝短片，特別的是，全程背景音樂都以海軍樂隊演奏生日快樂歌為主題曲，同時搭上各單位海軍官兵揮舞國旗歡慶畫面，結尾以海軍官兵代表，透過國語、台語、客語及原住民母語祝賀中華民國生日快樂。海軍司令部表示，謹以此短片表達全體官兵對國家的熱愛與祝福。 海軍以多元語言慶祝中華民國生日。(海軍司令部提供) (中時電子報) #原住民 #海軍 #國慶 也許您會感興趣 推薦閱讀 食勤兵連48天無休病癱 訴國賠遭駁回 11:582019/10/04 社會 來品嘗最原味 彰化縣原住民文化節10／6登場 19:572019/10/04 生活 MLB》台灣球迷也愛 勇士洗腦戰歌惹議 10:582019/10/05 體育 小英總統訪視尖石鄉梅花文健站 15:312019/10/05 生活 解放軍8艘62式護衛艇 集體退役 04:092019/10/06 焦點新聞 梁湘華：終於可說我是演員 04:102019/10/06 娛樂新聞 賽德克巴萊風華再現 力與美讓人驚豔 15:152019/10/07 生活 台南市刑大招募新血 拍短片「徵得就是你」 18:002019/10/07 社會 賽德克巴萊風華再現 展現力與美 04:102019/10/08 地方新聞 最愛原住民的縣長 04:102019/10/08 地方新聞 社會熱門新聞 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 亞洲最大吊車到位 南方澳大橋拆除添利器 - 社會 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 美女醫蔡佳芬與前夫共有屋 判准變賣後分配價款 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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