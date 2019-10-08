海軍司令部今〈8日〉上午發表今年的國慶慶祝短片，特別的是，全程背景音樂都以海軍樂隊演奏生日快樂歌為主題曲，同時搭上各單位海軍官兵揮舞國旗歡慶畫面，結尾以海軍官兵代表，透過國語、台語、客語及原住民母語祝賀中華民國生日快樂。海軍司令部表示，謹以此短片表達全體官兵對國家的熱愛與祝福。

海軍以多元語言慶祝中華民國生日。(海軍司令部提供)

(中時電子報)