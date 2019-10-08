文化大學與澳洲邦德大學近日締結為姐妹校，為文大第四所在澳洲的大學姊妹校，澳洲邦德大學同時與法學院簽署雙聯學位協議。未來文大法學院法律研究所學生若IELTS英語測驗總分達6.5以上，各科達6.0以上者，即可赴該校攻讀法律碩士(LLM)、博士(JD)學位，此一雙聯學位大幅節省取得邦德大學法律碩士一半的求學時間及學費。

文大校長徐興慶指出，兩校簽訂姐妹校代表向前邁進一大步，澳洲是台灣非常重要的夥伴，不但地理位置相近，多年來雙方有非常深厚交往，目前文大在澳洲締結姊妹校包括昆士蘭科技大學、中央昆士蘭大學及西雪梨學院，未來簽約以後中國文化大學與邦德建立更多元管道的交流。

澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處澳洲辦事處Patrick Hafenstein 處長表示，昆士蘭辦事處是唯一澳洲洲政府在台灣的辦事處，我們是很注重與台灣的國際關係，至今每年都有很多台灣的學生去澳洲昆士蘭念書，去年更創下高峰，有三千四百多位台灣學生在昆士蘭求學，也提供很多管道及獎學金鼓勵台灣學生在澳洲求學念書。

邦德大學法學院副院長暨國際事務副院長Kathy Atkins則說，很開心有機會與文大簽訂姐妹校，也有機會與文大法學院合作推雙聯學位，有助提升兩校學生國際化視野，未來希望雙方的合作方式更多元便捷，讓學生有更好的學習資源。

文大法學院許惠峰院長也說，澳洲邦德大學同時與法學院簽署雙聯學位協議後，法律研究所的學生也可赴該校攻讀LLM課程，該課程的一半學分，可由本校法研所的學分折抵，最終可取得兩校的法學碩士學位，此一雙聯學位可節省取得邦德大學法律碩士一半的求學時間及學費。

邦德大學是澳大利亞第一所私立非營利大學私立大學，設立於澳大利亞昆士蘭州黃金海岸市的Robina區，朝國際間卓越獨立大學方向邁進，一年分為三個學期，分別在 1 月、5 月、9 月開學，於 2008年富比世雜誌評為「世界最昂貴的大學」之一，也是澳洲最昂貴的大學，該校享有「南半球哈佛」的美譽，目前有一半的學子為國際學生。

根據2019年優良大學指南（2019 Good University Guide）邦德大學連續第十三年獲得5星級評價，在教學品質、學生學習參與度、學習資源、學生支援、專業技術發展、總體教育品質、學生留校率(student retention，亦即學生順利畢業之比例)、師生比例（1：10）等地方同時獲得五顆星評比。

(旺報 )