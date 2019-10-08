國民齊瑪曼敲出全壘打。（MLB臉書）

國聯系列賽8日兩場都關門失敗！聽牌的道奇也被國民逼入第5戰，但這場本來就是國民有優勢。國民派出王牌薛爾瑟(Max Scherzer)先發，薛神比上次更強，7局僅失1分。偏偏道奇牛棚車輪戰失敗，單局失掉4分，國民終以6-1獲勝，將系列賽打成2勝2負。

季外將要離隊的阮棟(Anthony Rendon)成為國民英雄，單場3打點，另外還有敲出3分炮的齊瑪曼(Ryan Zimmerman)。道奇先發投手里奇希爾(Rich Hill)只投到第3局，他們原想以牛棚車輪戰撐過這一場，偏偏打線遭到薛爾瑟壓制，而且他一投就是7局，讓道奇在騰納(Justin Turner)開場1轟之後就沒有動靜。

面對奪冠大熱門道奇，國民存活到G5生死戰全是靠兩位強投撐場，薛爾瑟、史崔斯柏格(Stephen Strasburg)各贏1仗，國民最後一場的命運就掌握在小史手中了。道奇則是賭在首戰表現優異的包勒(Walker Buehler)身上。

(中時電子報)