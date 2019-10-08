上週末香港示威者癱瘓全港鐵路，大肆破壞目標商店。特首林鄭月娥形容暴力行為已到「無底線、無法無天」的地步。（香港東網）

香港行政會議今天（8日）召開例行會議，行政長官林鄭月娥在會議前見記者。林鄭月娥指出，過去的長周末，又見到各區出現嚴重和廣泛的暴力破壞，她譴責示威者「暴力已沒有底線，無法無天，特區政府決心制止」。由於外界擔心香港接下來恐將斷網，她強調，政府無意用緊急法再訂其他新規例。

香港行政會議上周五（4日）召開緊急會議，拍板通過引用《緊急情况規例條例》（緊急法）為《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）立法，但數日來仍然衝突不斷。

綜合港媒報導，林鄭指出，香港出現廣泛暴徒暴力行為，而且行為具有針對性，包括全線癱瘓鐵路，又大肆破壞目標商店。她形容暴力行為已到「無底線、無法無天，特區政府會以最大決心來制止這些暴力行為」。

至於《禁蒙面法》的結果是否有效？林鄭月娥表示，一項新法例要等一段時間才能看出真正見效果，不能因為在這幾天看不到成效就指法例沒有必要性。社會情況每日變化，有時暴力升級，有時相對平靜，政府需要審時度世，為香港社會做應做的事，「目前我們沒有任何計畫再次啟動緊急法來做其他新的規例。」

記者提問《禁蒙面法》的效果，以及何時將推出新法例？林鄭指，而《禁蒙面法》「受到社會廣泛支持和認同，因為香港人包括很多機構都覺得『香港已經亂夠了，已經4個月了』，所以我們必須要採取一些更堅定的行動，處理這次前所未見的惡劣情況」。

有記者提問，香港保安局局長李家超曾表示實施《禁蒙面法》，記者採訪時工作可以受保障，但週日有警員在執法時強行拉開記者面罩。林鄭表示，《禁蒙面法》是一個新生事物，在執法或一些有合理辨解需要戴上口罩的人士，她會在內部繼續研究如何做好平衡。

對於彭定康評論《禁蒙面法》，林鄭表示，《禁蒙面法》在很多歐美的國家都實施，包括英國，香港的《禁蒙面法》本身也符合國際標準。她希望無論甚麼人，尤其是外國人評論香港現況時要有同理心，「香港發生的事情要是在他本身國家發生，他會採取什麼行動，不能惡意批評香港、或是為暴力示威的人撐腰，說這是和平、表達自由的事，這是不負責任的評論」。

《金融時報》記者問林鄭月娥上周到北京出席大陸國慶活動，是否與國家主席習近平會面或談話。林鄭月娥表示，她在北京停留的時間不足20小時，「我可以明確地告訴你，我沒有與任何中央官員會談過。當然，看表演時會有一些官員路過，期間我們有打招呼，但絕對沒有商討交流過。」

被問到現時香港局勢是否需要中央政府協助，她表示，相信特區政府此刻依然能夠自行處理香港的事務，例如以法律，對話及施政等方法令香港恢復秩序。

(中時 )