今年的峽谷音樂節，舞者穿著花蓮原住民族群傳統服裝亮相。（王志偉攝）

太魯閣國家公園管理處長游登良表示，太魯閣峽谷音樂節已連續舉辦18年，音樂節盼能帶領大家走進太魯閣，領略自然人文之美。（王志偉攝）

太魯閣峽谷音樂節已連續舉辦18年，今年的太魯閣峽谷音樂節，有古典管弦樂、現代爵士樂、原住民傳統音樂與舞蹈、還有知名歌手演唱。融合東方、西方及福佬、客家、原住民等各類型的表演形式，尤其原住民的表演，更是透視太魯閣國家公園文化美景的窗口，是太魯閣的一大特色。10月26日(星期六)邀請大家在太魯閣臺地欣賞峽谷天籟。

秋天的太魯閣，天氣舒爽宜人，適合造訪自然，也可以到太魯閣享受一場峽谷中的音樂饗宴。今年的太魯閣峽谷音樂節，太管處邀請臺北愛樂管弦樂團、三金歌手殷正洋、以及在地的峽谷二重唱、峽谷樂舞團、花蓮交響樂團首席室內樂團、花囍臨門樂團、東華大學原住民民族學院舞團等團體演出。

當天節目分上、下午兩場，上午場10：30至12：00，下午場14：00至16：30，內容精采多元，民眾可以放鬆心情，在太魯閣臺地上欣賞一整天的音樂饗宴。

太魯閣國家公園管理處今天上午舉辦戶外記者會，為今年的峽谷音樂節揭開序幕。東華大學原住民民族學院舞團演出「從那山、那海來」舞碼，尤其舞者穿著太魯閣、賽德克、阿美、布農、噶瑪蘭、撒奇萊亞等6個花蓮原住民族群傳統服裝亮相，特別引人注目。而花蓮交響樂團首席室內樂團也在記者會中演出經典曲目。

太魯閣國家公園管理處長游登良表示，太魯閣峽谷音樂節已連續舉辦18年，含容東方、西方及福佬、客家、原住民等各類型的表演形式，尤其原住民的表演，更是透視太魯閣國家公園文化美景的窗口，是太魯閣的一大特色。他強調，秋季是暢遊太魯閣國家公園很好的季節，希望透過太魯閣峽谷音樂節，帶領大家走進太魯閣，體驗太魯閣國家公園的自然人文之美。

為了方便民眾參加太魯閣峽谷音樂節，太管處也備妥完善的交通接駁計劃。10月26日活動當天，配合音樂節演出時間，9：00到17：30分從新城（太魯閣）車站免費接駁民眾往返太魯閣峽谷音樂節會場，太管處也已協調台鐵局加開班次或加停新城站（太魯閣），民眾只要搭乘火車或開車到新城車站，就可轉搭免費接駁專車參加太魯閣峽谷音樂節。

太管處提醒，為了維持演出及欣賞音樂的品質，峽谷音樂節活動當天太魯閣臺地將進行交通管制，請民眾在新城(太魯閣)站轉搭接駁專車。

太管處說，為了服務當天無法親臨現場的民眾，今年也在太魯閣國家公園FB粉絲頁及Youtube直播演出實況，感受如同親臨現場音樂的美好。

(中時 )