台灣亞洲交流基金會今天藉由玉山論壇舉辦《台印關係研究報告書》發布前記者會，德里政策研究中心國家安全研究的研究教授Bharat Karnad指出，在面對中國崛起形成的挑戰，包含台灣、印度、越南等亞洲國家有必要去建立共同安全架構。

他表示，過去印太地區的安全美國扮演非常重要角色，亞洲國家也相當仰賴美國，但是美國在過去幾年變得越來越無法預測，而在面對中國崛起形成的挑戰，亞洲國家要自己去想該怎麼做？包含台灣、印度、越南都應該去想大家的共同利益是什麼？過去台灣的政策並沒有完全跟東南亞、印度連結在一起，現在大家面對共同的安全威脅，有必要去建立共同安全架構。

他強調，中國當年幫助巴基斯坦發展核武，「如果中國都能夠破壞和平幫助巴基斯坦的話，為什麼不能讓亞洲其他國家持有這樣的武器，對中國形成嚇阻？印度與亞洲其他國家有軍事合作空間。」

遠景基金會執行長賴怡忠則表示，應該要分三個層次去思考：一個是獨立的台印關係，一個是新南向下的台印關係，以及印太戰略下的台印關係。他又說，台印關係不應該是放在印中台關係下面，我們與其他國家的關係有被中國影響的部分，但更重要的是排除中國影響力，建立自己與其他國家關係的邏輯。

報告書主編、中興大學國際政治研究所教授陳牧民指出，這是第一次台灣智庫針對台印關係發布的完整報告，今年底將正式出版。他建議，台灣與印度雙邊政府應透過各種形式的宣傳，促進教育、文化、旅遊與商業投資的合作，共同探索新的合作領域。

《台印關係研究報告書》透過台印交流、安全合作、政治互動、科技展望、教育人才、智庫合作與經濟貿易等七大主題，全面剖析台印關係的歷史、現在與未來展望。

(中時 )