對於即將於本周舉行的新一輪美陸貿易談判，一再對談判樂觀的川普表示希望美陸能達成「實質的」協議，並強調希望雙方能達成全面性協議，僅達成部份協議無法滿足他；此外，他也再次將香港局勢連結貿易談判，認為香港問題恐會對貿易談判有不好的影響，並呼籲北京能找到人道方式，解決香港示威問題。

川普再次將香港局勢連結貿易談判，認為香港問題恐會對貿易談判有不好的影響，並呼籲北京能找到人道方式，解決香港示威問題。

雖然美陸雙方談判前曾為了創造良好氣氛、互釋善意延遲實施報復性關稅日期，但外界認為目前沒有跡象顯示在縮減雙方歧見上有所進展。而據路透社報導，對於10日在華府舉行的貿易談判，川普表示有機會可以達成某種實質的協議，但強調他要的是全面性的大協議，「我們好不容易走到這一步，我們表現的不錯，部分協議不是我們想要的」。

不過川普也坦承，他所期盼的結果可能會有變數，「或許會節外生枝，天曉得？但我認為這不太可能」。

此外，面對香港局勢歷經數月仍持續惡化，川普警告這對貿易談判恐會有「不好的」結果，並呼籲北京對香港能夠找到和平人道的解決方式。至於「不好的」結果實際維和，川普並未進一步闡述。對於之前報導稱先前貿易談判之際，川普與大陸國家主席習近平通話時曾答應對香港問題保持沉默此一傳聞，川普再次否認。

川普在討論貿易談判進展時討論香港問題並非首例。據《金融時報》（Financial Times）先前報導，川普曾在G20上向習近平表示，若能重啟貿易談判，美方有意願減輕在香港爭議上對北京的批評立場，而《南華早報》8月曾報導，川普稱香港已經歷「好長一段騷亂」，並相信習近平會負責任地因應香港示威，「只要大陸願意，就能平息這些（示威）」。

不過，川普在9月聯合國大會總會一改先前態度，改向敦促北京保障香港的「民主生活方式」，並強調北京選擇如何處理香港局勢，將左右大陸日後在國際社會的角色，當時也是川普首次將香港問題提升至國際層次。

(中時電子報)