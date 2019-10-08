高雄市長韓國瑜上任後每月夜宿民間，教育局長吳榕峯也跟進，多次夜宿偏鄉學校與師生、家長座談，但高市民進黨議員黃文志8日質詢認為，夜宿行為是選舉作秀，問吳榕峯難道沒有其他管道與學校溝通？吳反嗆有空可以帶議員去看，校園沒有門、沒有圍牆，工程現在還發包不出去，「學校操場上都是白色的鹽巴，看了都會掉眼淚，城鄉差距真的很大」。

高市議會8日教育部門業務質詢，民進黨議員黃文志提到，教育局長吳榕峯到郊區學校夜宿，「本席予以肯定，但夜宿這種行為，是市長要選舉作秀就好，你當局長就善盡本分！」

黃文志質疑，吳榕峯夜宿之後，補助六龜完全中學合唱團30萬、華德工家午餐全面補助、永安國小30萬設圍牆，「是不是會吵的孩子就有糖吃？」

「議員完全會錯意！」吳榕峯答詢表示，六龜國中、寶來國中的合唱團每年需要募款600萬，他們明年要去比利時，平常孩子出來比賽一次，光是交通車費就要5萬元，教育局才出50萬，校方需要到處募款，所以他去夜宿特別補助30萬，希望讓孩子們能夠出國比賽爭光。

吳榕峯說，至於永安國小，有空可以帶議員去看，校園沒有門、沒有圍牆，工程現在還發包不出去，工程花費總共200多萬，教育局補助30萬，「學校操場上都是白色的鹽巴，看了都會掉眼淚，城鄉差距真的很大」、「我不是作秀，我很努力在了解他們的狀況」。

黃文志質問，了解狀況一定要夜宿？難不成跟學校沒有其他溝通管道？但吳榕峯回應，他願意犧牲睡覺時間，跟學校、家長座談，是進步的作法。

此外，吳榕峯指出，他從來沒答應補助華德工家午餐全面補助，這是媒體誤傳，他是答應同在茄萣區的茄萣國中50萬買國樂器，因為他們的學生流失到台南去了。

(中時 )