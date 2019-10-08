南方澳大橋斷裂，董事長吳宗榮請辭下台，由交通部次長黃玉霖暫時代理職務。黃玉霖表示，明早8點將拆除斷橋，預計10月底前完成拆除作業。另交通部10天後將提出新橋重建計劃，預計新橋造價5.2億元，也會在橋旁建設轉運站。此外，目前統計各地方有103座橋樑須立即派修，明日交通部將邀集各縣市政府代表，討論檢修細節。

黃玉霖今日出席歐洲商會論壇前受訪時表示，由於周末恐有颱風襲台，因此拆除作業提前至明早8點，將先拆除橋樑上面的拱樑，之後再進行橋下的結構拆除，橋下拆除時間約需5個工作天，若颱風沒有來就拆除行動繼續，來了則等颱風離開再作業，預計10月底可全數拆除，並恢復水道，且拆除將在海上作業，不會影響南方澳的觀光活動，民眾仍可到當地「吃海鮮」。

黃玉霖指出，目前斷橋重建計劃已有初步雛形，10天後就會提出重建計劃，建造規模不只橋面，還有兩邊的聯絡道也會一併計畫，也會利用橋體旁的13號碼頭周邊土地，建設一處轉運站，希望新橋能兼顧功能、安全，並可帶動南方澳漁港發展，成為國際觀光港。

黃玉霖表示，初步預估新橋約5.2億元，但還需細部檢討，新橋將由建設蘇花改公路的團隊承包，他說，「蘇花改這麽大的工程都能年底完成，交給他們蓋絕對可以放心」。

黃玉霖表示，目前全台仍有103座橋樑須立即派工維護，明日將邀請各縣市政府開會，建議地方政府以緊急發包方式檢測，若有經費不足的狀況，中央有提供「生活圈危老橋樑補助計畫」，地方政府可予以申請。

黃玉霖表示，橋樑檢測分為四等級，第四級就是需要立刻派修，強調「最近就會完成全面派修」，而第三級則是一年內需要檢修，明日也會與地方政府討論，要求須將第三級的橋樑檢修經費編入明年預算，明年底完成檢修。他解釋「第四級不等於危橋，危橋就會馬上封閉」。

(中時 )