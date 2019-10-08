108年第一屆全國健美健身錦標賽6日落幕，共321選手參賽，中華民國健美協會邀請2位國際健美健身總會IFBB國際裁判，要讓協會所舉辦的各項賽事公平、公正、客觀，明年更計畫規劃在中部舉辦全國性健美錦標賽。

中華民國健美協會從去年到今年的賽事，均重金禮聘國際裁判前來執法，例如這次來台的兩位國際裁判馬來西亞健美協會主席艾德蒙張（Edmund Chong）和菲律賓健美協會主席華特斯（Rowena Walters），不但讓比賽更加客觀，也讓國內選手有機會吸收國際觀念，有朝一日成為國手時才能與國際接軌。

健美協會理事長許安進表示，為了造福更多中南部選手，並讓中南部選手更有意願參與賽事，協會明年規劃在彰化舉辦全國性健美進標賽，藉此落實各地方委員會健美健身賽事，讓更多民眾接觸健美健身運動。

第一屆全國健美健身錦標賽出借比賽場地的台北市立大學校長戴遐齡，也樂於支持健美協會推廣健美健身運動，協助普及到全國各中等院校。

(中時電子報)