大陸外交部發言人華春瑩7日宣佈，應國務院總理李克強邀請，所羅門群島總理索加瓦雷將於10月8日至13日對中國進行正式訪問。訪問期間，雙方將簽署多項諒解備忘錄，索加瓦雷總理將出席2019年中國北京世界園藝博覽會閉幕式。

所羅門群島是太平洋島國地區重要國家。據《環球時報》引述《所羅門時報》網站7日報導，索加瓦雷總理當天啟程前往中國，政府部長、國有企業和地方企業代表團隨行。

索國總理府發表聲明說：「這是一次歷史性的重大訪問，因為這將是所羅門群島總理首次在外交框架下訪問中華人民共和國。」報導稱，訪問期間，雙方將簽署多項諒解備忘錄，包括教育、經濟技術合作和外交等。這些諒解備忘錄將為兩國加強在各領域的合作鋪平道路。

索加瓦雷今年4月第四度擔任所羅門群島總理，他上任後提出「百日行動計劃」，檢討和台灣的「邦交關係」。9月16日，所羅門群島政府召開內閣會議，決定承認一個中國原則，同台灣「斷交」並與中國建交。9月21日下午，國務委員兼外交部長王毅在北京同所羅門群島外長馬內萊舉行會談並簽署建交的聯合公報。

路透社7日稱，上月，所羅門群島和基里巴斯兩個國家與台灣「斷交」，轉而與大陸建立外交關係，成為北京在南太平洋地區影響力增強的最新例子。

在此背景下，澳大利亞和所羅門群島的關係有所加強。7日，澳大利亞和所羅門群島總理辦公室證實，澳大利亞將幫助所羅門修建一座邊防巡邏艇哨所，支持所國的邊境安全。雙方表示，這一邊防哨所項目標誌著兩國「持久和親密的友誼」，是澳在太平洋地區「進一步加強」影響力的組成部分。

(中時 )