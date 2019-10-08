《大時代》已婚男星馬俊麟，遭老婆梁敏婷連環爆出軌王瞳，事件延燒數日，馬俊麟竟偕王瞳一起開記者會，現場哭認不倫戀，還公開法律文件，指責妻子向王瞳提出侵害配偶權，讓他不知如何面對公司及王瞳的家人，而馬俊麟在記者會上的言行被外界譙爆，對此，知名律師呂怡貞直呼這場記者會「根本此地無銀三百兩」，若自己是王瞳的律師，會要她根本別開，上法院攻防還比較有機會。

呂師呂怡貞臉書po文。(翻攝自女人大律師李怡貞臉書)

知名律師呂怡貞昨在臉書po文，為「馬王偷腥事件」及其記者會，提出自己的看法，她開頭便表示王瞳很可憐，因為「沒講什麼話但是因為隊友們的提油救火，導致事件一發不可收拾」，也表示她開這場記者會根本是「此地無銀三百兩」，若自己擔當王瞳的律師，根本不會讓她開這場記者會，理由是王瞳已收到開庭通知，直接上法院攻防還有機會，關鍵在於「畢竟他們還可以主張一切都是為戲宣傳的抗辯，這點比一般的姦夫淫婦有利很多」。

呂怡貞也說王瞳把「委屈的小三」演得很好、很可憐，真到難以辨別是演技還是真心，也表示以她的角度看來，大老婆梁敏婷已給過馬俊麟和王瞳機會了，「整件事是你們的不懂得分寸，順水推舟捉弄觀眾」，最終玩火自焚，最終提醒「別忘了，可憐之人必有可恨之處」。

(中時電子報)