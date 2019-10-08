詐騙集團國際化，還編造外國女子身分，以英文交談取得信任。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市一名47歲王姓男子，稱於8月時在IG上認識暱稱pretty damsel美籍30歲女子，交談期間該女子以「honey」稱呼王男，一度讓他以為找到真愛，女子遊說王男幫她繳納銀行開戶金，才能繼承父親160萬美金遺產，屆時會來台灣與王男交往，王男為解女子急需，趕忙到往銀行要匯出美金2200元（

約新台幣6萬7800元)至指定國外戶頭，警方多次溝通並告知這是很常見的詐騙手法，並告知該帳戶已遭通報警示，王男才恍然大悟並直呼好險，幸好銀行行員及員警細心協助才得以保住財產。

「假交友真詐騙」詐騙手法層出不窮，往往利用男女情感騙取信任，進而詐騙成功，王姓男子在網路上認識一名自稱美籍的女子，兩人在網路平台互動時，女方都很甜蜜的稱呼王男「honey」，還遊說王男幫她繳納銀行開戶金，表示才能繼承父親160萬美金遺產，等到拿到遺產，就會來台灣與王男相會，企圖誘使王男匯款。

王男至銀行匯款美金至不特定帳戶，銀行行員安全提問下發現王男疑似遭詐騙，暗中通知警方協助處理，台中市警察局第六分局永福派出所接獲銀行行員通報，經查詢所匯入國外帳號遭通報警示，王姓男子驚覺受騙直呼「好哩佳在！」

警方表示，近來詐騙案件猖獗，若遇到詐騙案件應冷靜查證，並撥打110或反詐騙專線165查證，以避免遭詐騙情事發生。

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(中時 )