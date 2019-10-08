北市66歲翁姓男子因生活所需平時以竊盜維生，上月9日，路過北投中央北路一間汽車修理廠，見櫃檯沒人，他假冒客人進入店內閒晃，發現店老闆隨身的包包放在桌上，立刻拿起背在身上，當作「自己的」，大搖大擺離開被害人修車廠。

被害店老闆找不到背包才觀看店內監視器，發現該名男子進入店內不到1分鐘，也不是修車的客人，離開時還背著老闆的隨身背包，警方隨清查出翁男除了在北投行竊，還有在汐止區、文山地區以類似方式行竊。

警方調查，翁男在萬華地區租房子，平時沒有和家人同住，本月3日在他住處樓下逮人，他還一度裝傻，最後警方表明身份，才乖乖隨同警方到警局說明，並坦承有行竊，但已將包包丟棄，現金用於平時花費，但被害店家說，包包裡面還有一條金項鍊，價值2萬4000多元，竊嫌辯稱連同背包一起丟棄，警方依竊盜罪嫌函送法辦。

66歲老竊賊偽裝客人行竊 修車廠老闆損失2萬4000金鍊。

警方呼籲，店家開門做生意，應保管好自身財物，或加強保全系統，若有客人進入店內，可以提供警示作用，減少竊案發生。

(中時 )