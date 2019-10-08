6日前總統馬英九和已退出國民黨的前鴻海董事長郭台銘見面，兩人互動熱絡，引發外界矚目。對此韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今日表示，馬英九一直希望對郭台銘釋出善意，這樣做對國民黨是好事，也是在幫韓國瑜交朋友，因此正面看待此事，完全不擔心。

另外被問到新北市長侯友宜決定新北市政府不舉辦國慶升旗典禮，也尚未同意擔任韓國瑜的新北市競選總部主委，葉元之表示，侯友宜有解釋是因為元旦時新北市府將擴大舉辦升旗典禮，侯友宜一定會支持韓國瑜，只是表示的方法不是現在大家期待的方式，大家期待他要站出來兼任主委，侯友宜可能認為先把市政做好 ，到時再站出來請大家支持韓國瑜效果會更好，每個人方法不同但目標一致。

葉元之也說，針對吸引中間選民支持、讓不願意投票的人出來投票挺韓，韓國瑜競選總部一方面要讓民眾知道民進黨執政有非常多缺失，不能讓民進黨光靠操作芒果乾(亡國感)就使選民把民進黨內政表現亂七八糟遺忘，另一方面韓國瑜也會提出更好的政見和願景讓大家相信國民黨。

(中時 )