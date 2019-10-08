中國物流與採購聯合會8日公布9月中國物流業景氣指數。隨著傳統生產建設消費旺季的到來，物流業務活動趨於活躍，指數水準回升至年內最高水準。9月份中國物流業景氣指數為53.8%，較上月回升2.9個百分點，這也是該指數連4個月回落後的首次回升。

另據央視報導，9月中國倉儲指數為52.0%，較上月回落2.3個百分點，認為除企業員工指數外，其餘各分項指數均保持在擴張區間。從指數變化情況來看，數據小幅回落，但仍位於擴張區間。

(旺報 )