陸物流業景氣指數 9月回升至今年最高水準 11:592019/10/08 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國物流與採購聯合會8日公布9月中國物流業景氣指數。隨著傳統生產建設消費旺季的到來，物流業務活動趨於活躍，指數水準回升至年內最高水準。9月份中國物流業景氣指數為53.8%，較上月回升2.9個百分點，這也是該指數連4個月回落後的首次回升。 另據央視報導，9月中國倉儲指數為52.0%，較上月回落2.3個百分點，認為除企業員工指數外，其餘各分項指數均保持在擴張區間。從指數變化情況來看，數據小幅回落，但仍位於擴張區間。 (旺報 ) #指數 #回升 #中國 #物流業 #景氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普欲背棄承諾 北京醞釀國際規則新思路 16:242019/10/04 國際 產經解析－投資中國迷思系列五 需求強勁 房市尚無泡沫之虞 04:092019/10/06 全球財經 亞德客 三大法人按讚 04:092019/10/06 證券．權證 台指公司10月起提供指數成分股資訊訂購 14:342019/10/07 財經 微波高息精選20報酬指數ETN標的指數資格認可過關 16:552019/10/07 財經 台指公司成分股資訊 開放訂購 04:102019/10/08 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－美經濟走軟 非美貨幣回升 04:102019/10/08 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－道瓊指數 中性偏多看 04:102019/10/08 證券．權證 NBA》籃網總裁蔡崇信認為莫瑞踩到紅線 08:502019/10/08 體育 晶片買氣回升 可望帶動三星Q3獲利 10:502019/10/08 國際 兩岸熱門新聞 林鄭譴責暴力已無法無天 無意再訂新規例 - 兩岸 南方四賤客遭陸禁播 作者發文反諷 - 時政 陸外交部駐港公署：彭定康冷血 應停止末日的瘋狂 - 兩岸 香港中國銀行遭破壞縱火 5分行今暫停服務 - 兩岸 川普再將香港局勢與貿戰掛鈎 籲人道方式解決 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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