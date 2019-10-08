美女名醫蔡佳芬，與同為醫師的前夫陳克誠婚變後，雖然2人夫妻情緣已斷，但共有財產卻糾葛不清，蔡女今年為2人名下位於信義區的共有房產，提告要求變價分割，陳雖表示願意給前妻一筆錢，當作買回財產，但台北地方法院審理後，法官認為２人爭執的房屋室內只有18坪多，一人一半很難利用，判決房屋變賣後，將所得款項分配雙方各一半。

皮膚科醫師蔡佳芬，因外遇一家光電科技董座，和前夫、台大醫院外科醫師陳克誠爆發婚變，鬧上媒體版面，前年11月2人因此離婚。蔡女今年提告，表示她和陳在婚姻關係期間，前夫在2011年間，曾將名下一房屋贈與她部分，2人就該筆不動產成立共有關係，既然雙方已離婚，且因該筆房地都為前夫所使用，她無從利用，且因雙方並沒有不分割的協議，故要求分割共有不動產。

不過，蔡女主張，房屋不含陽台的面積，約18.36坪，使用面積不大，且僅有單一出入門戶，若以原物分割，分到的面積太小，有礙經濟效用及房地完整性，故應以變價分割，所得價金按兩造應有部分比例分配。對前妻的主張，陳則表示願意給蔡女一筆錢，買回共有財產。

法官審理後認為，因雙方主張補償金差異大，且依據的計算基準不一，無從逕以雙方主張的計算方式認定補償金額，且在未實際出售房地的情形下， 房地實際價值的認定，不可避免有所誤差，金錢補償估算的誤差將造成雙方再衍生其他糾紛，不宜採取房地分割給陳、蔡女受金錢補償的分割方式。最後依蔡女主張，判決共有物變價分割，即房地出售後，依所得款項雙方按所有比例分配。本案可上訴。

(中時 )