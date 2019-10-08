港交所（0388）今宣布放棄向倫敦證券交易所集團（倫交所）提出收購要約，港交所行政總裁李小加於網誌解釋，是因為未能取得倫敦證交所管理層積極回應，所以決定放棄收購，這不是容易決定，放棄重大的戰略機遇固然可惜，但卻最符合股東利益，不得不忍痛放棄。

李小加表示，過去幾十天和眾多監管機構以及大量的倫敦證交所股東接洽，也希望讓倫敦證交所的管理層能夠清楚看到這次聯姻的劃時代意義，但是，很遺憾，由於未能說服他們認同聯姻的願景，不得不做出放棄收購的決定。

對於既然困難重重上月仍然堅持向倫敦證交所公開「提親」，是否太兒戲的質疑？李小加說，熟悉國際併購專業人士都知道，這種形式的要約雖不是家常便飯，但在特殊時刻，這種做法並不罕有。上個月向倫交所伸出橄欖枝就是這樣一個特殊時刻。雖然已經非常清楚這次聯姻充滿挑戰，但仍硬著頭皮要去提親，主要是因為「過了這個村，就沒有這個店了」。可能永遠錯過爭取此極具戰略價值項目的機會。

李小加還說，如此重要的交易所併購要取得成功，通常需要借助天時、地利與人和，面對今天的一切，縱然再不捨，縱然再糾結，放棄已經是必須做出的理性選擇。他強調，因為已盡了最大的努力，所以也無悔無憾，港交所連接中國與世界的決心不會變，立志成為國際領先亞洲市區交易所的願景也不會變。

港交所9月11日宣布，擬以320億英鎊（約合新台幣1兆2286億元）的價碼，併購倫敦證券交易所。李小加當時稱其為「倫港世紀聯姻」，將形成一個覆蓋亞歐美三大時區的交易所集團，市值有望超過700億美元。

(中時 )