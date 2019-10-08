台灣自行車節自2011年起舉辦至今已第9年，今年自行車節將有六大活動，包括2019臺中自行車嘉年華、台灣自行車登山王挑戰、日月潭Come!Bikeday、騎遇福爾摩沙、Light up Taiwan極點慢旅、花東海灣自行車漫旅，預計將可吸引13萬人次參加，創造2億元以上產值。而觀光局辦理「環島自行車道升級計劃」，第一期政院已拍板16億經費。

觀光局表示，今年「2019臺灣自行車節」除了搭配2021自行車旅遊年，並配合小鎮漫遊年主題，以「台灣騎跡，小鎮奇遇」為主軸，也結合許多縣市政府、國家風景區管理處等相關單位共同舉辦自行車活動，邀請民眾以單車漫遊台灣經典小鎮。

今年活動共有六大主軸活動以及六大主題。包括「2019臺中自行車嘉年華」，規劃豐富的產業設攤體驗，推廣低碳旅遊及介紹自行車產業品牌；「台灣自行車登山王挑戰」挑戰從花蓮七星潭太平洋濱，騎經太魯閣直達臺灣公路最高點-合歡山武嶺，極具挑戰。

「日月潭Come!Bikeday」以環潭為主題，在日月潭自行車道舉行，適合各年齡層參與；「騎遇福爾摩沙」透過環島漫遊小鎮、欣賞美景；「Light up Taiwan極點慢旅」結合國家風景區與國家公園的4極點燈塔資源，一邊騎車一邊欣賞燈塔周邊美景；「花東海灣自行車漫旅」則是漫遊鳳林小鎮逍遙悠遊，發掘花東小鎮特色。

觀光局表示，最初舉辦自行車旅遊節時，只有「台灣自行車登山王KOM」、「日月潭Come!Bikeday」、「騎遇福爾摩沙900」三項活動，近幾年陸續增加不同路線，拓展可參加的年齡層，參與人數從5000人逐漸增至12.6萬人，今年活動預計可吸引13萬人參加、創造2億元產值。

觀光局表示，將以四年為期持續推動「環島自行車道升級計劃」，第一期政院已拍板16億元經費，盼能藉此吸引民眾騎進平常開車時容易略過的私房景點，漫遊各個經典小鎮，探訪台灣獨特的風土民情，近距離感受不一樣的臺灣味。

(中時 )