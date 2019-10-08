台東縣議會今天舉行雙十國慶升旗典禮。（莊哲權攝）

台東縣議會升旗典禮

「中華民國生日快樂」，迎接雙十國慶，台東縣議會8日上午舉辦升旗典禮，看著國旗冉冉升空，在藍天下飄揚，議長吳秀華眼眶泛淚說，許久沒看到這麼感動的畫面，希望藉由升旗及懸掛國旗，喚起大家對國家的尊重。

迎接光輝十月，台東縣議會在前議長饒慶鈴任內開始升旗典禮及懸掛國旗，議長吳秀華延續此活動，與副縣長張志明帶領的縣府團隊，今天上午在縣議會前廣場，舉行升旗典禮，近百位民眾旗唱完國歌後，在國旗歌聲中，代表台東縣16鄉鎮的16面國旗冉冉升空，典禮結束後，大家揮動手中的小國旗，高喊「中華民國生日快樂」。

今天出席升旗典禮的有縣議員有陳銘風、王文怡、鄭崗山、翁麗吟、古志成、楊清順、郭宗益、黃碧妹、蔡玉玲等，吳秀華說，許多人小時候都有每逢光輝十月家家戶戶掛國旗的記憶，為了找回國家的這分榮耀，除了升旗典禮以外，也沿著日光橋到民航路口懸掛200面的國旗，讓來往的民眾有不一樣的感覺。

張志明說，民進黨執政以後，幾乎中華民國就不存在了，連國家重要慶典升旗也沒有，希望大家共同努力，讓中華民國國旗重新飄揚在台灣的每個角落。

(中時 )