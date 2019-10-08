國民黨立委蔣萬安今日於立法院質詢時表示，民進黨上台執政三年多，勞工過勞、長工時的問題沒有解決。而且每年出生率都在下滑，蔣萬安表示，年輕人不敢生的原因是低薪、高房價、工時長。蔣萬安表示，蔡英文總統當年的競選政見根本已全數跳票。

蔣萬安表示，三年多前蔡英文總統競選時，曾經承諾六大勞工政見，包括提到降低年總工時。但過去幾年台灣勞工平均年總工時大概是2035小時，而最新的國際勞動統計資料，顯示去年台灣勞工每年總工時是亞洲第二，不但首度超越韓國，也直追新加坡。對此，勞動部長許銘春表示，若單看全時工作者的每週工時，台灣其實比日本、韓國低。

蔣萬安表示，當年蔡總統說勞工朋友每周休假兩天，應參考公務人員經驗，全面落實。蔡總統也提到勞工應以完整的社會公民被對待。蔣萬安表示，蔡總統說過的話都很文青，但民進黨執政三年多，勞基法被修得殘破不堪，一例一休傷害了中小企業、勞工，但執政黨卻沒有任何人表示過歉意。

蔣萬安表示，一例一休的事情創下很多先例。比方說，一例一休是第一次在一年內對勞基法同一個議題修法兩次。也是第一次兩位勞動部長為同一個議案修法而下台。對此蘇貞昌也承認，一例一休的修法，並不是大家都很贊同。

蔣萬安提到，前任行政院長賴清德在面對立委質詢時，都願意承諾提出改善時限。蔣萬安說，當年蔡總統說要訂定最低工資法。但目前卻不見進度。蘇貞昌表示，今年五月時勞動部已將草案報給行政院，九月二十三日審議完畢，目前還在程序進行中，蘇貞昌承諾會在這個會期將案子送到立法院審查。

蔣萬安表示，台灣的生育率呈現陡坡式急速下降，2017年只有19萬新生兒，2019年上半年新生兒8萬5千多，與去年同期相比少4千多人，估算下來今年會不到17萬。蘇貞昌表示，生育率是多年來的問題，但執政黨都已提出像育兒津貼等具體政策來想辦法改善。而蘇貞昌認為，應該要給一點時間，政策的效果才會顯現出來。

蔣萬安表示，蔡政府推出很多政策像是育兒津貼等等，但根據去年YES123求職網的調查，年輕爸媽不願生的原因是：1.錢賺得不夠66％；2.高房價42％；3.工時長沒時間照顧孩子29％。蔣萬安表示，簡單的說就是低薪、高房價、長工時，導致年輕人不願生孩子。蔣萬安提問，政府是不是應該重新檢討，來處理少子化的問題。蘇貞昌表示，行政院今年也推出減稅優惠，讓人民超有感。

蔣萬安表示，如果減稅真的這麼有用，台灣就不會實際薪資倒退17年。蘇貞昌表示，加薪的問題牽扯到資方，而政府能做的就是減稅。蘇貞昌強調，政府已用盡誠意和努力。而蘇貞昌也同意蔣萬安的看法，認為政府應該在對少子化政策重新盤點，找出真正有效的方法。

蔣萬安表示，當年蔡總統競選時也說要改善青年失業率，結果主計總處報告指出，今年八月統計的青年失業率是13.05％，是近幾年來同期的新高。蔣萬安說，六到八月是畢業季，往例來說這段時間的失業率都會提高，但當年蔡總統也提出政見，表示會解決畢業即失業的問題，但三年多來不但沒有改善還持續惡化。

蘇貞昌表示，台商正在回流，目前已經超過6100億，今年第二季的GDP也是亞洲四小龍之首。政府會繼續努力做對的事。

蔣萬安表示，台灣的低薪、長工時、高房價、少子女化、青年失業等等，都是當年蔡總統競選提出的口號，但現在人民看到的是，蔡政府執政到最後一年要選舉了，開是拼命地補助、撒錢。蔣萬安表示，這些問題不是撒錢就可以解決的。

蘇貞昌表示政府所做的如果方向是對的，那就在加快腳步，若有做不好的，也請委員指教。蔣萬安表示，蔡政府的一例一休連修兩次，倉促上路，至今民怨未解。蔣萬安表示，希望蔡政府對民眾表示歉意。

(中時 )