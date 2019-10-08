美國總統川普週一（7日）呼籲以「人道方式」解決香港當前局勢，他還警告，如果香港出現「不好」的結局，會在政治上讓美中兩國難以達成貿易協議。但他避免向香港示威者表達支持，更表示注意到反對中國政府的示威者人群比之前減少。

美國之音報導，川普總統在白宮羅斯福室舉行的美日貿易協議簽字儀式後回答了記者提問。他再次表示，希望中國國家主席習近平與香港抗議者會面。港人抗議期間高舉的美國國旗和其它標語牌顯然給川普留下了印象。

川普說，假如中國國家主席習近平跟這些很有說服力的人見面，習近平有能力做到這點，美國希望看到香港問題得到非常人道的解決。香港是一個重要的國際樞紐，不僅對中國，對世界都是如此。他們在舉美國旗，他們甚至有標語牌，「讓中國再次偉大」、「讓香港再次偉大」。

川普在白宮就香港局勢向記者說：「我們只希望有人道的解決方法。我想香港當局需要以和平方式處理。」他又指香港有「偉大的人民」，指他們「在揮舞著美國的旗幟」，但他避免向示威者表達支持，更質疑他們已經開始失去動力。他說：「（開始時）我看見200萬人，我從未見過類似的情景，但人群現在細小得多，這可能代表了一些情況。」

隨著中美貿易談判週四（10日）在華盛頓重開，屆時中國國務院副總理劉鶴將在華盛頓會見美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽。

川普對這論談判再度唱好，認為「我們有機會達到很顯著的成果」，但他警告香港的情況可能會損害談判進度。他又表示，希望和中國達成一項全面的大型貿易協議，但承認未必可以在這次會議中實現。

(中時 )