◎國慶不辦升旗典禮挨批 侯友宜霸氣回應

國民黨主席吳敦義希望藍營執政縣市都能在國慶日升旗，但新北市政府卻決定不舉辦國慶升旗典禮，市長侯友宜還因此遭到前警大教授葉毓蘭批評。對此，侯友宜今（8日）回應，「升旗活動元旦會擴大舉行。」自己的愛國心根深蒂固、永不改變。

◎中選會阻礙連署？呂秀蓮批綠色恐怖冉冉升起

前副總統呂秀蓮參選2020總統大選，是目前唯一需要連署的參選人，呂秀蓮今天痛批「綠色恐怖氛圍冉冉升起」；連署過程及連署書刻意刁難，打電話去中選會，只有一位「高小姐」可以回答，她在會中「呼喚」，「尋找神祕的高小姐」。

◎稱兩岸關係30年最爛遭蘇打臉 柯嗆：自我感覺良好

台北市長柯文哲稱兩岸關係是30年最爛，遭行政院長蘇貞昌以數據打臉，柯8日被問到此事，先是反問「他真的這樣回答？」這麼自我感覺良好，那沒辦法了。

◎W飯店小模命案 土豪哥戴佛珠入監

涉及W飯店郭姓小模命案的「土豪哥」朱家龍，最高法院上月判決朱朱男2年10月徒刑定讞，台北地檢署收到執行卷宗後，傳喚朱家龍及涉案友人洪聖晏、蔡逸學3人今早報到發監。朱家龍手戴佛珠，與洪、蔡2人報到入監。

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(中時電子報)