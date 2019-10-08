台南一名吳姓中年男子今年5月起遭全國5個單位發布通緝，均緝捕未果，日前騎車未戴安全帽遭台南市安南區同安路遭警三分局警察攔查，男子主動坦承遭多單位通緝，現場更大聲說「沒人敢抓我！」安南派出所警員陳信宏、陳柏銓二話不說將其上銬帶回偵辦。

台南市警方日前於同安路取締交通違規時，攔查到一名神色慌張、形跡可疑且未戴安全帽的中年男子，經警用小電腦查詢，眼前人居然是「五條通」多案通緝犯，隨即上銬帶回偵辦，但沒想到吳嫌現場卻大聲說「沒人敢抓我！」

原來吳嫌罹患重病，不僅有敗血症，脊椎也受傷待開刀醫治，反覆進出醫院多次並發布病危通知，吳嫌自稱，醫生告知一場小感冒就會馬上見閻羅王，吐露希望警方別逮捕他，讓他安度餘生，警方查證，吳嫌所述都屬實，但仍依規定將其解送地檢署及法院歸案。

吳嫌甚至自稱，因為罹患重病緣故，多次進出醫院並遭發布病危通知，曾有其它單位員警要緝捕他，但聽到他病危且身上有多樣併發症，就打消緝捕念頭，警方認為，這個說詞真實性不知有幾分，可能只是吳嫌食髓知味的慣用說詞，以利於躲避警方追緝。

警方訊後將吳嫌依毒品通緝、槍砲通緝、誣告通緝等罪嫌，移送台南地檢署、台南地院、雲林地檢署、桃園地檢署、桃園地院等機關偵辦審理。

(中時 )