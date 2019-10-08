佛光大學學生葉羽霜來自泰雅族，她的原住民名字是「古慕」，從小六開始練習自由車，現在是國手，在自由車界被稱為「泰雅族公主」。她將自己的故事拍成《古慕公主的破風魂》微電影，獲得今年「台灣女孩日」微電影競賽第一名。

為響應2011年聯合國指定每年10月11日為「國際女童日」，行政院指定10月11日為「台灣女孩日」，教育部今天舉行「台灣女孩日－『印象女力』微電影暨照片說故事比賽」頒獎典禮，積極倡導「國際女童日」及「台灣女孩日」意涵。

教育部表示，今年比賽計有照片說故事105件、微電影作品25件參賽，經邀請性別平等教育、攝影、媒體及寫作創作等相關領域專家學者進行初審及複審後，分別為國小、國中、高中職及大專等4個層級共選出25件作品、42位學生獲獎。

葉羽霜所拍攝的《古慕公主的破風魂》影片，長約5分鐘，以呈現女孩與運動為主題，展現堅毅努力達成目標的特質，獲得大專組第一名。葉羽霜今天出席頒獎典禮時表示，很開心，沒想到會獲獎。

事實上，這部《古慕公主的破風魂》影片，是由葉羽霜和她的師母李嘉慈共同拍攝。葉羽霜從小六開始學自由車時，就住進教練的家裡到現在，李嘉慈是教練的太太，她自稱是葉羽霜的「後母」。

李嘉慈表示，葉羽霜非常投入騎自由車，國三那年一口氣拿下全中運錦標賽公路、越野、下坡領域等3面金牌，並在高一那年當上中華隊自由車國手，2017年更榮登亞洲登山車巡迴賽女青年組總冠軍，身高瘦小的她，騎上自由車能展現原住民堅持的韌性，非常不容易。

照片說故事比賽部分，國小組第1名是新北市中和區自強國小的陳綺萱，國中組第一名則是桃園市立楊梅國中徐葦彤；台中市華頓高中5位同學拍攝的《『擁』敢》影片，則獲得微電影高中職組的第一名。

根據比賽規則，微電影比賽第一名可得10萬元獎金，照片說故事比賽第一名可獲1萬元獎金。

(中時 )