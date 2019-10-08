女星張鈞甯近日身陷緋聞風波，她日前被拍到與邱澤夜會後，張鈞甯再被爆曖昧帝寶男，對方誤以為追求有望，豪砸700萬請張鈞甯代言，最後卻遭打槍，對此，張鈞甯在臉書發聲明，強調和對方僅單純業務往來，而張鈞甯的爸爸也罕見上火線為女兒澄清，表示相信張鈞甯的為人處事。

張鈞甯上週大動作2度在臉書發聲明，強調是「非事實報導而傷及名譽」，張鈞甯本人也強調，和對方僅單純業務往來，沒有收禮、沒和媽媽一起到昂貴餐廳和對方吃飯，無奈自己逢年節寄送給所有合作夥伴的賀卡，卻被拿來做文章「我感到非常的不解與難過。」

除了張鈞甯駁斥傳聞，一向低調的張鈞甯父親、前台大教授張志銘也罕見上火線為女兒發聲，根據《鏡週刊》報導，張志銘指出，「君子愛財，取之有道」是家訓，絕對相信女兒的為人處事，張志銘也提到，這個突然其來的傷害「並沒有能夠打倒我的女兒」，反而讓她成長、更加成熟。

(中時電子報)