中美貿易戰第13輪談判周四至周五（10至11日）華盛頓舉行。據路透報導，美國川普政府在談判前夕，再打新疆人權牌，將海康威視，以至新疆公安廳等28家中國企業及政府機構列入「貿易黑名單」，為中美貿易戰談判添上陰霾。

據了解，中方稍早前也看準美國總統川普彈劾纏身，擺出強硬姿態，示意不會在中美貿易戰談判時，針對美方核心關切問題磋商，美方則認為這是個誤判。

美國商務部周一把8家中國監控技術企業列入貿易黑名單，包括海康威視（深：002415）、大華股份（深：002236）、科大訊飛（深：002230）、美亞柏科（深：300188）、商湯科技（SenseTime）、曠視科技（Megvii）、易鑫科技，以及依圖科技。

與此同時，美國商務部亦將新疆維吾爾自治區公安廳、新疆各市、縣公安局、新疆警察學院等19家政府機關加入黑名單。美方指控黑名單上實體針對新疆少數民族參與「違反人權、任意扣押和高科技監控」，禁止美企在沒有政府批准下與之交易。

有華府官員向路透表示，美國商務部此舉與中美貿易戰新一輪談判無關。不過，川普政府這次出手時機顯然相當敏感，而川普本人周一也打起香港牌，稱假如香港局勢出現「壞結果」，會對中美貿易戰談判有不利影響。

海康威視對川普政府決定表示強烈反對，形容美方此舉定「沒有事實根據」。海康威視要求，美國政府本着公平、公正、無歧視的原則，將公司剔出黑名單，並稱美方決定會損害公司在美商業夥伴和美國經濟。海康威視又指，公司年初已聘用人權專家及美國前大使級外交官，作為人權合規顧問。

海康威視是全球一大監控技術與設備商。美方黑名單上另一中企「曠視科技」則是初創公司，8月申請在香港上市集資5億至10億美元（約39億至78億港元）。

商湯科技總部設在香港科學園，去年完成兩輪融資後現時估值達到75美元（約585億港元），是為中國科技企業獨角獸。

(中時 )