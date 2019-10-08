62歲吳姓老翁酒醉搭計程車時，因不滿後方35歲黃姓機車騎士按喇叭，幹譙三字經，黃憤而推倒吳，吳撞到後腦不治，黃被依過失致死罪嫌送辦，台北地檢署審酌黃已與吳男家屬和解賠錢，今給予緩起訴，期限1年，須支付公庫2萬元、上法治教育4小時。

檢警調查，吳姓老翁今年5月31日晚間，剛喝完酒攔下計程車，黃要上車時，因不滿後方黃姓機車騎士按喇叭，吳男大罵黃三字經，並伸手打了一下黃的安全帽，雙方發生爭吵。

黃男憤而動手推了吳男肩膀，但吳男卻因酒醉重心不穩，直接往後倒地，後腦勺敲到地面，立即昏迷，送醫2天後因後腦撞擊導致腦出血不治，警方依過失致死罪嫌將黃男送辦。

檢方傳喚黃男到庭，黃表示不是故意，並與死者家屬和解，並賠償100多萬元。檢方考量他無前科，犯後態度良好、已與家屬和解賠錢，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫2萬元、上法治教育4小時。

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(中時 )