末代港督彭定康早前受訪談及《禁蒙面法》，形容香港特首林鄭月娥「瘋掉」（Crazy）才會做出這種決定。對此，中國外交部駐港公署、官方新華社先後發聲痛批彭定康「虛偽冷血」顛倒黑白禍害香港。駐港公署發言人稱，彭定康言論完全無視英國是「反蒙面法」先行者的事實，「敦促彭定康之流立即收回干預香港事務的黑手，停止禍害香港的罪惡勾當，停止末日的瘋狂」。

駐港公署發言人表示，彭定康有關言論完全無視特區各界要求止暴制亂的主流民意，完全無視英國是「反蒙面法」先行者的基本事實，充分暴露其虛偽、偏執、冷血的真實面目，對此予以強烈譴責。彭定康顛倒黑白，炮製種種藉口目的是為暴力分子開脱，給特區政府止暴制亂製造障礙，「其居心何其險惡！」

發言人續指，制訂《禁止蒙面規例》符合國際社會的通行做法。英國更早在1723年就出台了「反蒙面法」，並實施長達100年，為應對2011年發生的抗議示威和騷亂，英政府再次引入「反蒙面法」，「難道這也是瘋狂之舉？這種赤裸裸的雙重標準和無恥的虛偽嘴臉早已讓世人看清和唾棄？」「再次敦促彭定康之流立即收回干預香港事務的黑手，停止禍害香港的罪惡勾當，停止末日的瘋狂。」

官媒新華社8日凌晨也發表時評批彭定康刻意顛倒黑白，為自己的政治陰謀，置法理、公義、人道於不顧，為暴力辯護、為暴徒張目，完全將自己鎖定為無理、虛偽、偏執、冷血、無恥的代名詞；把特區政府制訂《禁蒙面法》說成是「絕對瘋狂」，其言論毫無根據，是非不分。並形容彭定康與那些暴徒一樣，都是「與香港安寧和港人福祉為敵、與公理正義人道為敵的冷血狂徒」

(中時 )