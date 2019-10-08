人類感染H7N9禽流感的疫情在2013年首度爆發，且在病毒持續突變下，至今造成數百人死亡。長庚醫院與英國、中國大陸的跨國研究首從感染者身上找出5個人類單株抗體，具備對抗突變、未突變H7N9病毒的能力，未來有望研發為藥物與疫苗。該研究已在今年2月發表於知名國際期刊《自然微生物學》。

2013年，中國大陸出現H7N9禽流感病毒感染人類首例後，截至今年初已累積1568名確診者，其中615人死亡。而根據疾管署統計，截至目前，台灣共出現5名境外移入感染個案，所有感染者都因嚴重肺炎，被送入加護病房治療。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃冠穎與牛津大學、北京佑安醫院、中國科學院共同合作，以4名2013至2014年感染H7N9者為研究對象，其中2人來自台灣、2人來自中國大陸。團隊發現，感染者產生的抗體，多已無法對付2016-2017年突變後的H7N9病毒，但仍有相當少數的抗體，具備廣效的對抗H7N9能力。

經過研究團隊與中研院詹家琮博士、馬徹博士與劉佑民進一步的合作，證實了5個人類單株抗體可百分百對抗H7N9病毒感染，目前正進行動物試驗，待完成動物試驗、臨床試驗，即可研發藥物及疫苗。該研究今年2月發表於知名國際學術期刊《自然微生物學》。

黃冠穎表示，禽流感病毒主要透過接觸染病的禽鳥、禽鳥糞便，或受污染的環境而感染人類，潛伏期平均約5天。一旦染病，患者可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等症狀，嚴重者甚至會產生肺炎，進一步演變為急性呼吸窘迫症候群。人類感染H7N9禽流感病毒的死亡率相當高，約為30-40％。

為預防禽流感上門，黃冠穎提醒民眾，購買到沾有糞便的蛋時，應用洗滌劑洗淨，並徹底煮熟，切勿將食物蘸著加有生蛋的醬料進食。前往疫區旅遊時，應避免接觸禽鳥或其糞便，並保持良好的衛生習慣。一旦出現前述症狀，應戴口罩儘速就醫。

(中時 )