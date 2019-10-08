第三屆玉山論壇今天在台北舉行，總統蔡英文致詞表示，台灣有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係，中國企圖孤立台灣的舉措，只會阻礙區域的繁榮與穩定。

蔡英文提到，去年她談到我們這個區域面臨重大抉擇。今年，這個區域已進入轉型。我們面臨的艱鉅任務，是為世世代代打造一個安全、繁榮、永續的世界，沒有一個國家可以獨自完成這項任務。

蔡英文強調，台灣有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係。任何能讓世界變得更美好的努力，都不應該受阻於政治壓力或私心的脅迫。中國企圖孤立台灣的舉措，只會阻礙區域的繁榮與穩定。

蔡英文表示，國際社會上許多理念相近的國家一再表示，願意和台灣站在一起，並肯定我們在印太區域的重要性。作為區域的重要夥伴，台灣對於實現此區和平與繁榮的未來，是不可或缺的。

加拿大前總理哈帕（Stephen Harper）演講時則提出三項建議。亞洲國家透過全球市場的參與獲得經濟成長，但如果經濟成長並非被共享，這些替代效應最終會產生政治動盪。

此外，貿易關係要建立在雙贏，如果貿易策略是從其他國家獲得巨大順差，這種貿易關係是無法持久。最後一個建議是邊境管控，好的移民政策是經濟發展的一部份基礎，但也需要成功的融合作為，否則將會變成無法控制的開放邊界政策，並對下一代產生社會問題。

(中時 )