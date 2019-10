南方四賤客-Band in China

滿口髒話與歧視性語言的美國限制級動畫「南方四賤客」(South Park)最近在動畫片中嘲諷中國大陸,遭到大陸禁播。動畫作者作者派克(Trey Parker)與史東(Matt Stone)發揮鬥嘴本領,在臉書上傳挖苦的「道歉文」,再酸中國大陸。

派克與史東的這則道歉文標題雖然是「向中國的正式道歉」,但文字充滿反諷意味,並無道歉之意,反而藉機挖苦大陸。該文表示:「我們與美國職籃(NBA)一樣,非常歡迎中國式和諧深入我們家庭與內心裡。我們非常愛錢,勝過我們愛民主自由。」

文中刻意以嘲弄語氣說:「習主席一點都不像小熊維尼。本週三晚間10點,請準時收看我們的第300集動畫!中國共產黨萬歲!祝今秋大豐收!中國,我們合好了吧?」

《中央社》報導說,在中國大陸於10月1日慶祝建政70週年時,南方四賤客在當天上傳了第23季第2集「樂隊在中國(Band in China)」,刻意針對多個被中國大陸視為敏感的話題。而Band in China 跟 Banned in China(在中國被禁)同音,諷刺意味明顯。

該集劇中還出現一個因長得像領導人而被關押的小熊維尼情節,影片因此遭禁,大陸各大影音平台都已將該片下架,網路討論區也被關閉。

(中時電子報)