台灣親子共學教育促進會等單位今天在濟南教會外設置「兒童連儂牆」。（台灣親子共學教育促進會提供／林良齊台北傳真）

香港特首林鄭月娥頒佈禁蒙面法，香港局勢漸趨緊張，而台灣近來許多學校、單位也設置連儂牆、力挺香港，但近日也傳出不少連儂牆遭陸生、陸客破壞，台灣親子共學教育促進會等單位今天在濟南教會外設置「兒童連儂牆」，呼籲香港政府，不可以以維持秩序之名行壓迫兒童人權之實。

近日香港接連傳出警察實彈射擊，而傷者多為18歲以下的兒童，台灣親子共學教育促進會今天發起「兒童連儂牆撐香港」呼籲香港特區政府，作為「兒童權利公約」之締約國的一部分，應謹守「兒童權利公約」，盡力保障兒童的生存與全面發展，使其免受剝削、虐待或其他不良影響。

台灣親子共學教育促進會與在這次反送中運動大力協助香港示威者運送後勤物資的濟南教會合作，在教會外牆設置一個長達10公尺的戶外兒童連儂牆，讓孩子可以自由的在上面發表對於香港反送中抗極權的看法。

台權會副秘書長施逸翔說，未成年的香港青年被打破頭、被暴力拘捕、失去人身自由、被性騷擾、被酷刑對待、被失蹤、被自殺。在台灣，只要有兒虐案被揭露，所有社會輿論就會動起來用力追究責任，但對香港侵害兒童基本人權的各種作為，台灣社會目前仍只是旁觀他人痛苦的程度，甚至有點冷漠。

施逸翔認為，我國政府應立即召開跨部會協調會議，研議足以落實港澳條例第18條的具體制度與配套措施，才足以達到真正「人道援助」因政治因素而致安全及自由受有緊急危害香港居民；並修正《集會遊行法》第14條中，限制參與集會遊行權利的「禁止蒙面」條文。

就讀中山女高的葉子寧說，香港政府一再呼籲人民不要使用暴力，但一方面又再動用暴力壓制他們的訴求；她認為，不管是香港或是台灣的學生，原本都不需要站上街頭面對催淚彈及胡椒噴霧，他們本該被保護、好好成長，而警察與政府本該是這些青少年的靠山，現在卻狠狠踐踏香港未來的下一代。

台灣青年民主協會秘書長張育萌說，雖然近日許多陸客或陸生接連破壞連儂牆，但他們來台灣應該學習的是台灣的民主、言論自由，表達異議的自由，而不是對大陸壓迫民主的方式習以為常。

(中時 )