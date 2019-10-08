位在香港的中國銀行遭破壞。(美聯社)

自實施《禁蒙面法》後，全港各區衝突不斷，中資機構亦遭示威者破壞。中國銀行（香港）今日（8日）表示，部分分行及自助設備遭受到嚴重破壞，大堂遭大肆破壞及縱火。銀行已啟動緊急應變機制，今日有5間分行，包括銅鑼灣、旺角等將暫停服務。香港中資銀行業協會亦發表聲明，譴責暴力支持政府盡快止暴制亂。

中銀表示，經檢查評估，客戶財產、信息資料及全部保管箱安全，並重申銀行經營運作正常，財政狀況穩健，流動資金充裕。部分自動櫃員機因受損未能提供服務，但強調現鈔供應正常，並會在可行的情況下加緊為自動櫃員機補鈔。

中銀今日有5間分行須暫停服務，包括銅鑼灣軒尼詩道分行、旺角上海街旺角上海街、觀塘翠屏邨商場2樓分行、荃灣楊屋道荃新天地地下分行，以及將軍澳Popcorn商場地下分行，其餘分行正常營業。中銀強烈讉責針對銀行的嚴重暴行，並表示期盼香港社會各界及廣大市民珍惜香港得來不易的法治與穩定，齊心協力，守法護法，儘早恢復社會秩序。

香港中資銀行業協會亦發表聲明稱，香港中資銀行一直不遺餘力為香港經濟發展、金融穩定、民生福祉付出努力，竭誠問香港市民工商企業提供服務，為香港經融中心地位的鞏固和壯大做出貢，但近日發生多宗中資銀行設施及櫃員機等銀行自助服務設備受到破壞的事件，干擾銀行正常運作，對銀行客戶服務造成極大影響。協會又支持政府盡快止暴制亂，提供安全環境讓銀行業能夠正常運作。

香港中資銀行業協會包括中國銀行股份有限公司，中國工商銀行股份有限公司香港分行等33間不同中資銀行機構及辦事處。

(中時 )