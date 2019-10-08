空氣污染防制法修正大幅提高罰鍰上限最高可達20倍，新法上路後，已有2家業者因偷排廢氣被處以最高罰鍰新臺幣2,000萬元。環保署表示，新法也加重刑責，並提高罰金額度，且有至少6個月的最低刑度，對於行為人以外相關的法人或自然人，併受到罰金的處罰則提高10倍，已有18名負責人遭判刑，呼籲業者不可心存僥倖。

環保署指出，新法施行至今，涉及刑罰處分，負責人或行為人遭判刑有18件，空污法新增追繳不法利得、取消優惠待遇、民眾及員工檢舉拿獎金等規定，也對空氣污染的「大咖」或「常客」加重處罰及鼓勵檢舉。

環保署表示，空污法修正後，舉凡超過排放標準、未依規定設置及操作污染防制設施、未依許可內容設置及操作等，計有14條相關條文之罰鍰上限已由100萬元提高到2,000萬元；此外，針對空污法所禁止的空氣污染行為，罰鍰上限也由100萬元提高為500萬元，修法至今已有5件因工廠管理不當、引起火災或爆炸等（如石化廠或廢輪胎廠大火），導致大量空氣污染物逸散於空氣中，遭處以500萬元罰鍰。

空污法涉及刑事處分的條文計有7條，罰金上限由500萬元提高為3,000萬元，處5年以下有期徒刑者，最低刑度亦提高為6個月。此外，針對排放管道排放有害空氣污染物超過排放限值，有損害他人生命或身體健康之虞者，處以刑事處分。修法至今遭環保主管機關移送地檢署偵辦的刑事案件共19件，其中14件負責人被判6個月以下有期徒刑，4件判55天以下拘役，1件判無罪，有罪的比例為18/19。又遭判刑併科罰金的有5件，均在35萬元以下，主要違規內容是不遵行主管機關停工、停止操作的命令、非法燃燒有害物質及非法進口冷媒等情形。

環保署再次強調，政府打擊污染，保護空氣品質及民眾健康的決心，不會改變，也不容挑戰。處罰只是一種手段，絕非目的，目前即將進入空氣品質不良季節，希望大家能依規定做好空氣污染防制工作，空氣品質得到改善，民眾也能更健康。

(工商 )